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Burhaniyeli gençler Almanca öğreniyor

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Almanca kursu ilgi gördü.

Değişik meslek gruplarından 20 kişinin katıldığı kursun öğretmenliğini İsmail Ünlü yapıyor


Halk Eğitim Merkezi salonlarında akşam saatlerinde düzenlenen kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Halk Eğitim Müdürü Bülent Dükancı, öğretmen İsmail Ünlü'den bilgi alırken, kursiyerlerle sohbet etti. Gençleri kutlayan Müdür Bora Zihni, yabancı dilin önemine değindi. Burhaniye'nin turistik bir ilçe olduğunu anlatan Zihni, yabancı dil bilenlerin yazın gelecek yabancı konuklara yardımcı olabileceklerini söyledi. Kursun 3 ay devam edeceğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, gençleri kurslarda görmenin kendilerini sevindirdiğini anlattı.

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