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Burhaniyeli gençler gitar çalmayı öğreniyor

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Gitar kursu ilgi gördü.

Öğretmenliğini Sercan Özdil'in yaptığı kursa değişik meslek gruplarında 18 kişi katılıyor.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonlarında, haftanın iki günü düzenlenen Gitar Kursu ilgi gördü. 4 ay önce başlatılan kursun Haziran ayına kadar devam edeceği açıklanırken, kursiyerlerin değişik parçaları çalmaya başladıkları kaydedildi. Kursu ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kurs öğretmeni Sercan Özdil'den bilgi alırken, kursiyerin çaldıkları parçaları dinledi. Kursiyerlere başarı dileğinde bulunan Dükancı, “Kursumuz 4 aydan beri devam ediyor. Güzel parçalar çalmaya başladılar. Haziran ayına kadar devam edecek sursun sonunda da konser verecekler. Hepsini kutluyorum” dedi.

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