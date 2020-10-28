Burhaniyeli gençler ilçenin gururu oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) projeleri ile yurt çapında ses getirirken, başarılı öğrenciler ilçenin gururu oldu. Burhaniye Bilsem, Türkiye genelinde bölgeye sayıca en çok proje çıkaran okul olurken, birinci oldu.

TÜBİTAK finallerinde yarışan projeleri ile 2 birincilik, 1 ikincilik, 4'de üçüncülük alan Burhaniyeli gençler ilçenin gurur kaynağı oldu. Türkiye genelinde kurum olarak sayıca en fazla ödül derecesine layık görülen okul, Balıkesir olarak alınan 14 ödülün 7 adedini alma başarısını gösterdi. Yarışmalarda, Çoğrafya alanında Ecrin Sude Tanyel ile Hilal Kırbıyık birinci olurken, Defne Beren Tarhal ile Melis Eda Özgün'de üçüncü oldu. Türkçe alanında ise, Rüveyda Yurdakul ve Ahmet Emir Toprak birinci oldu. Değerler Eğitimi alanında ise, Kerem Kaan Kula ve Arda Yalçın üçüncü olurken, Matematik alanında Ayşe Asya Persil de ikinci oldu. Tarih alanında, İrem Alaca ve Elifnaz Kaya üçüncü oldu. Teknolojik tasarım alanında da Cevdet Uysal üçüncü oldu. Başarılı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Murat Kırbıyık, “ Öğrencilerimiz büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli rekor başarıda öğrencilerimizi ve emeği geçen ,öğretmenlerimizi kutluyorum. Burhaniye Bilsem ailesine ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.