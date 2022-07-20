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Burhaniyeli gençler Karadağ'a gitti

Burhaniye’de, Karadağ Montenegro Göçmenleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin öncülüğünde 18 genç Karadağ’a gitti.

Burhaniye'de, Karadağ Montenegro Göçmenleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin öncülüğünde 18 genç Karadağ'a gitti.


Burhaniye'de Karadağ'dan gelen vatandaşların torunlarından oluşan 18 kişilik grup "Karadağ benim vatanımdır" projesi adı altında Karadağ'a gitti. Burhaniye'de Karadağ göçmenlerinin çocuklarından oluşan 18 kişilik grup, Ivanova Korita, Karadağ bölgesinde yapılacak olan Yaz Okuluna katılmak için hareket etti.


Gezinin faydalı olacağına inandığını anlatan Metin Çavdar, “Burhaniyeli gençler 20-30 Temmuz tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek Yaz Okulu'na katılacaklar. 30 Temmuzda da dönüş olacak. Karadağ'da dedelerinin yaşadıkları toprakları da ziyaret edecekler” dedi.

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