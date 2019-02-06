Burhaniyeli gençlerin başarısı sınırları aşıyor

Körfez ilçelerinde yapılan etkinlerde yaptıkları gösterilerle adından söz ettirmeyi başaran Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halkoyunları ekibi, dönem dönem değişik illerde de aralıksız gösteriler yapıyor..

Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinliklerinde de görev alması ilçede sevinçle karşılandı.

Burhaniyeli gençler, 09-12 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kahramanmaraş'taki etkinliklerinde Ege Bölgesini ve Burhaniye'yi temsil edecek. Belediye Gençlik Merkezi Halkoyunları ekibi, gösterilerin gözde ekiplerinden biri olacak. Kahramanmaraş'daki etkinlikler, kortej yürüyüşü ile başlayacak, akabinde gösteriler ile devam edecek. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk oyunları ekibi 25 kişi olarak programa katılacak. Ekip, Türkiye'nin değişik yörelerinde derlenmiş olan potpuri ve zeybek gösterilerini sergileyecek.