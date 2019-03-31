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Burhaniyeli güreşçiler Balıkesir'de derece yaptı

Burhaniye’de Halk Eğitim Merkezi’ndeki güreş kurslarına devam eden gençler, Balıkesir’de düzenlenen yarışmalarda derece yaptı.

Burhaniye'de Halk Eğitim Merkezi'ndeki güreş kurslarına devam eden gençler, Balıkesir'de düzenlenen yarışmalarda derece yaptı. Serbest ve Grekoromen de Serhat Alkon birinci olurken, İsmail Balcı ve Kenan Tığlı ikinci, Emre Akkılınç ise üçüncü oldu.


Burhaniyeli gençler, takım halinde de il ikincisi olurken, ilçenin gururu haline geldiler. Başarılı gençleri kutlayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, eğitmen Züref Sofuoğlu'na da teşekkür etti. Kursların devam edeceğini söyleyen Dükancı, sporun birçok dalında kurslar açtıklarını belirtti.

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