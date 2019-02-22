Burhaniyeli Güreşçiler Balıkesir'de kürsüye çıktı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kurslara katılan güreşçiler, Balıkesir'de kürsüye çıktı. Züref Sofuoğlu'nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren gençler biri birincilik ve üçü de ikincilik elde etti.

Atatürk Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren gençler, Balıkesir'de düzenlenen Yıldızlar Grekoromen İl Birinciliğine katıldı. Yarışmalarda Hürriyet Ortaokulundan Muhammed Devran 52 kiloda birinci olurken, Şarköy Ortaokuldan Kadir Can Yarar 44, Şehit Mustafa Serin Ortaokulundan Ahmet Kürşat Tan 52 ve aynı okuldan İsmail Can da 75 kiloda ikinci oldu. Burhaniyeli öğrencilerin dereceye girmeleri okullarında sevince neden odu. Kursların devam edeceğini anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, başarılı sporcuları kutladı ve Antrenör Züref Sofuoğlu'na teşekkür ekti