Burhaniyeli İş adamından jandarmaya jest

yılını afişlerle kutladı. Burhaniye, Edremit ve Havran ilçesinde hazırlanan görseller de, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yer aldı.

İş adamı Erman Uysal'ın hazırlattığı afişlerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının altına "Biz sadece Zeybek oynarken diz çökeriz" sözü yazıldı. Uysal İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erman Uysal, “Jandarma teşkilatımızın 180.Yılını en içten dileklerimle kutlarım. Kuruluş yıldönümünde böyle bir afiş hazırladık.”dedi.