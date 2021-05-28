İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniyeli kadın basketçiler başarıdan başarıya koşuyor

Burhaniye’de, Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı İzmir Denge Koleji ile yaptığı müsabakayı 67-66 kazandı.

Burhaniye'de, Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı İzmir Denge Koleji ile yaptığı müsabakayı 67-66 kazandı. Play-Off'ta 2 maç üzerinden oynanacak müsabakalar sonrası kazanan takım Ankara'da düzenlenecek 6'lı finallere katılmaya hak kazanarak bir üst lige çıkmak için mücadele edecek.


Pandemi şartlarında oldukça güçlü rakiplerini eleyerek Play-Off'ta oynayan Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, grupta bir üst lige çıkmaya en yakın adaylardan biri olarak görülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.