Burhaniyeli kadınlar evlerini süsleyecek

Kursa katılan 25 kadın birbirinde güzel ev aksesuarları hazırlarken, ürünlerin evleri süsleyeceği açıklandı.

Vasfiye Başal'ın öğretmenliğini yaptığı kurs, 18 Ocakta başlarken, 21 Mayısta tamamlanacak Kursun 226 saatlik olduğunu anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, hazırlanan ürünlerin sergileneceğini söyledi. Kursiyerlere başarı dileğinde bulunan Dükancı, “Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika eki verilecek. Dekoratif ev aksesuarları hazırlama kurs programını bitiren bireylerin; kumaş abajur, makrome ürün yapımı, davul derisi ürün, canlı çiçek tanzimi, taş boyama ve boncuk aksesuarları ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır” dedi.