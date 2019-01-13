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Burhaniyeli kadınlar kırkyamayı sevdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kırkyama kursu yoğun ilgi görüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kırkyama kursu yoğun ilgi görüyor.


Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kırkyama kursu yoğun ilgi görüyor. 24 kursiyerin yaptığı birbirinden güzel yatak örtüsü, masa örtüsü, yastık örtüsü ve seccadeler yıl sonunda sergilenecek. Kurs öğretmeni Aliye Çolak, kursun yaz aylarına kadar devam edeceğini belirterek, kursiyerlerin çok ilgili olduklarını söyledi.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, kursiyerlere teşekkür ederek, hazırlanan ürünlerin yıl sonunda sergileneceğini ifade etti. Dükancı, istihdam sağlayan kurslara ağırlık verdiklerini söyledi.

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