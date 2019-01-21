Burhaniyeli kadınlar market çantası üretiyor

Kurs öğretmeni Adeviye Karaimam, kursiyerlerin hazırladıkları bez çantaların tanesinin 5 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, Ev Tekstili Kursunda üretilen bez market çantaları ilgi gördü. Kursiyerlerin kendi ihtiyaçları için bez çanta üretimine başladığını anlatan Karaimam, çantaların alıcı bulmasının kursiyerleri sevindirdiğini anlattı.Bez çanta üretimine devam edeceklerini anlatan Karaimam, “Kursiyerlerimizin hazırladığı bez çantalar ilgi gördü. Tanesi 5 liradan alıcı buluyor. Kursiyerlerimiz para kazanmaya başladı. Bu arada bazı arkadaşlarımızda file örmeye başladı” dedi. Kursların çok sayıda insanı beceri sahibi yaptığını anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da “Bütün kurslarımız ilgi görmektedir. Kursiyerlerimizin yaptıklarının alıcı bulması da onları teşvik ediyor. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.