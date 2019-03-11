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Burhaniyeli kasapların dertli

Balıkesir Burhaniye ilçesinde bulunan mezbahanın bir arıza nedeniyle kapanması kasapları sıkıntıya soktu.

Kesim için Gömeç'e gitmek zorunda kaldıklarını anlatan kasaplar dertlerine çare bulunmasını istediler.


Üyücek Deresi yakınında bulunan mezbahanın bir ay önce arıza nedeniyle kapandığını ve ilçede 12 kasap bulunduğunu anlatan Mehmet Sarı, “Mezbahanın bir an önce açılmasını istiyoruz. Kesim yapmak için Gömeç'e gitmek zorunda katılıyoruz. Bu maliyetimizi arttırıyor. Bu da bütün kasap arkadaşlar büyük sıkıntı yaşıyor. Bir an önce mezbahanın açılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştular.

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