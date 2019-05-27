Burhaniyeli kaşif 30 buluşa imza attı.

Çayı kendi kendine demleyen çaydanlıktan fotoğraf çeken top mermisine kadar değişik buluşlara imza adan 73 yaşındaki Hocaoğlu, buluşları ile insanlara faydalı olmaya devam edeceğini söyledi.

İlçenin Taylıeli Mahallesinde doğup büyüyen 2 çocuk babası Şevket Hocaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışırken, boş zamanlarını insanlara faydalı buluşlara ayırdı.

Kadınların uzun topuklarına yerleştirdiği yay ile bel ve sırt ağrılarını önleyen, Hocaoğlu, çayı kendi kendine demleyen çaydanlığa kadar çok değişik buluşlara imza attı. Pek çok buluşunun patentini alan Hocaoğlu, buluşların insanların yararına olmasına dikkat ettiğini söyledi.Sağlığı elverdiğince buluşlarına devam edeceğini anlatan Hocaoğlu., “Memleketime faydalı olmaya çalışıyorum. Yaptığımız buluşlar insanlığa faydalı mı değil mi iyi düşünmek lazım. Çünkü insanlığa zararlı buluşlar çok kötüdür. Acaba, düşünülmüyor mu. tabancayı bulan adam dünya kadar insanın ölümüne neden olmuştur. Bu günlerde baruttan elektrik enerjisi elde edilebilir mi. Bunun üzerinde çalışıyorum. Sağlığım elverdiğince buluşlarıma devam edeceğim.. İmkan verilirse okullarımızdaki öğrencilerimize buluşlarımı anlatmak isterim. Herkes ülkesi için bir şeyler yapmalı diye düşünüyorum” dedi.