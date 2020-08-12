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Burhaniyeli makineci, çocuklar için organik oyuncak yaptı

Burhaniye ilçesinde, makine imalatçısı Muammer Tural, çocukları Çin malı oyuncaklardan kurtarmak amacıyla organik oyuncak imalatına başladı.

Küçüksanayi yeni dükkanlarda makine imalatı yapan Tural, organik oyuncaklara yoğun talep olduğunu söyledi.


Burhaniye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği altın kaplama Kanuni kılıcı ile adını duyuran Muammer Tural, çocukları sağlıksız oyuncaklardan kurtarmak için kolları sıvadı. Ahşaptan çeşit çeşit oyuncaklar yapan 54 yaşındaki Tural, “30 yıldır makine imalatı yapıyorum. Son zamanlarda imal ettiğim altın kaplama Osmanlı kılıçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerine hediye ettim. Şimdi de pandemi nedeniyle çocukları sağlığa zararlı oyuncaklardan kurtarmak için ahşaptan oyuncaklar yapmaya başladım. Bunların başında da Adramytteion antik kentinin simgesi olan Pegasus atı var. Piyasada sağlığa zararlı oyuncaklar var. Hazırladığım oyuncaklara velilerden, anaokullarından, otellerden ve büyük lokantalardan talep var. Oyuncakların tanesini 150 ile 500 lira arasında satıyorum” dedi.

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