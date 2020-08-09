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Burhaniyeli makineci Savunma Bakanı Akar için altın kaplama kılıç hazırladı

Burhaniye ilçesinde, makine imalatçısı Muammer Tural, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için altın kaplama kılıç hazırladı.

Yakın zamanda kılıcı Akar'a ulaştıracağını anlatan Tural, Akar ile gurur duyduğunu söyledi.


Burhaniye Sanayi Sitesinde makine imalatı yapan 54 yaşındaki Muammer Tural, geçtiğimiz yıl hazırladığı altın kaplamalı Kanuni Kılıcını Tekirdağ mitingi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verirken, değişik gazetelerde haber oldu. Bu güne kadar çok sayıda devlet büyüğüne kılıç hediye eden Muammer Tural, şimdi de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için altın kaplama kılı hazırladı. Akar ile yıllar önce Çorlu'da tanıştığını anlatan Tural, “Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kılıç hediye ettim. Daha önce de eski genel kurmay başkanlarından Necdet Özel ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da kılıç hediye etmiştim. Şimdi ise Hulusi Akar paşamız için altın kaplama kılıç hazırladım. Önümüzdeki günlerde çerçevesini de yaparak en kısa zamanda sayın Akar'a ulaştıracağım. Onunla gurur duyuyorum. Ülkemizin medar-ı iftiharı Onu çok seviyorum” dedi.

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