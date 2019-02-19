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Burhaniyeli Mimar'dan liselilere çok çalışın uyarası

Burhaniye ilçesinde, Mimar Mustafa Özcan, Burhaniye Anadolu Lisesi’nde oğlu Yiğit Saat Özcan anısına yaptırdığı kütüphaneyi ziyaret ederken, duygusal anlar yaşadı.

Burhaniye ilçesinde, Mimar Mustafa Özcan, Burhaniye Anadolu Lisesi'nde oğlu Yiğit Saat Özcan anısına yaptırdığı kütüphaneyi ziyaret ederken, duygusal anlar yaşadı. Kütüphanede ders çalışan öğrencileri görünce sevinen Özcan, öğrencilerden hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmalarını istedi.


Burhaniyeli Mimar Mustafa Özcan, Burhaniye Anadolu Lisesinde okurken, 5 yıl önce 16 yaşındayken hayatını kaybeden oğlu Yiğit Samet Özcan için okulda kütüphane düzenlerken, okul idaresi de kütüphaneye Yiğit Samet Özcan Kütüphanesi adını verdi. Dün kütüphaneyi ziyaret eden Özcan, ders çalışan öğrencileri görünce çok sevindi. Uzun uzun, oğlunun duvarda asılı olan fotoğrafına bakan Özcan, duygusal anlar yaşarken, öğrencilerle sohbet etti ve onların sorularını cevaplandırdı. Öğrencilerden çok çalışmalarını isteyen Özcan, “Hedefleriniz için çok çalışın. Hangi mesleği seçerseniz seçin ama çok çalışın. Çalıştıktan sonra başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Ben 57 yaşamdayım. İstanbul Teknik Üniversitesinden l983 yılında mezun oldum. O günden beri çalıyorum. Sizlerde, mimar, mühendis, doktor veya avukat olabilirsiniz. Ama çok çalışın. Kütüphanede kitap eksiğiniz olursa bana söyleyin. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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