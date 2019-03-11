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Burhaniyeli miniklerin park sevinci

Burhaniye’de yeni açılan Tulumbacılar Parkı büyükler kadar küçüklerinde ilgi oldu.

Burhaniye'de yeni açılan Tulumbacılar Parkı büyükler kadar küçüklerinde ilgi oldu.


Bahçelievler Mahallesindeki Avni Özpolat Anaokulu Civcivler ve Uğur Böcekleri sınıfı öğrencileri ellerinde pankartlarla Tulumbacılar Parkı'nın açılışına katarken, büyük mutluluk yaşadı. Parkta oyun oynayan minik öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür etti. Parka gelen 25 öğrencinin büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Öğretmen Nazik Canpolat ve Reyhan Çavuşoğlu, "Bu park bizim okulumuzun yakınında açıldı. Bizde öğrencilerimizle birlikte buraya geldik. Park sayısının artması bizleri sevindirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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