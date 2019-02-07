Burhaniyeli muhtar, "Aday değilim" dedi yerine 8 kişi talip oldu

Bütün mahallelerde çok sayıda muhtar adayı ortaya çıkarken, en çok adayın Ören Mahallesinde olduğu açıklandı.

Ören Mahallesinde 10 yıldır muhtarlık yapan 75 yaşındaki Salih Erden'in 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmadığını açıklaması üzerine 3'ü kadın 8 kişi muhtar adaylığını açıkladı. Broşür bastıran adaylar kapı kapı gezmeye başlarken, bazıları da tecrübelerinden yararlanmak için Muhtar Erden'in kapısını çaldı. Tüm adaylara başarı dileğinde bulunan Erden, “Ören, ilçemizin turistik bir mahallesidir. 10 yıldır hizmet veriyorum. Bu dönem aday olmamaya karar verdim. Şu anda 8 muhtar adayı var. Bazıları gelip bana muhtarlık ve mahalle hakkında bilgiler soruyorlar. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Demokratik bir yarış olacak. Daha çok kim seviliyorsa o kazanacak. Mahallemize en iyi hizmeti yapacak arkadaş kazansın. Mahallede belediyenin desteği ile güzel işler yaptık. Elektrikler yer altına alındı. Ayaklı kavşağı ile beyaz durak kavşağına döner kavşak yapılacak. Bunun için önümüzdeki günlerde çalışma başlayacak. Bütün adaylara başarılar diliyorum” dedi.