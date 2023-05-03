Burhaniyeli muhtarlar her 15 günde bir araya geliyor

Her 15 günde bir araya gelen 39 mahalle muhtarı, dün de Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt'un misafiri oldu.

Burhaniye'de 39 mahalle muhtarının arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma takdir topladı. Her 15 günde bir araya gelen muhtarlar, dün akşam da Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt'un mekanında toplandı. Hep birlikte çaylar içilip sohbetler yapılırken, toplantıların devam edeceği açıklandı. Toplantı geleneğinin devam ettiğini anlatan Ören Muhtarı İlker Kurt, “Burhaniye muhtarları olarak sık sık bir araya geliyoruz. Bu vesileyle mahallelerimizi geziyoruz. Bu akşamda arkadaşlar bize misafir oldu. Çaylarımızı içtik, sohbet ettik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. 15 günde bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu toplantılar birlik ve beraberliğe vesile oluyor. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kocacami Mahalle muhtarı Yalçın Kocabey de, “Bu akşam İlker arkadaşımızın misafiri olduk. Bizi çok güzel ağırladı. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Bahçelievler Mahalle Muhtarı Efrahim Başa da, “Bu geleneği başlatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman bir araya gelmek çok güzel. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.