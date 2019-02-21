Burhaniyeli öğrenciler ağaçlara kuş yuvaları astı

Kuş yuvalarını boyadıktan sonra adlarını yazan 38 öğrenci kuşları çok sevdiklerini söyledi.

Belediyenin yenilediği Öğretmenler Mahallesi Meydan Parkı törenle açılırken, bir gurup öğrenci de parktaki çam ağaçlarına 38 adet kuş yuvası astı. Öğrenciler, boyadıkları kuş yuvalarının üzerine de adlarını yazdı. Kuşları sevdiklerini anlatan öğrencilerden İpek Özdemir, “Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu olarak bu gün kuş yuvalarını yapıp isimlerimizi yazıp buraya astık. Çok mutluyuz şu anda. Kuşları da çok seviyoruz” dedi. Beyza Erdan da, “Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu olarak kuşlara böyle yarar sağladık. Kuş yuvalarını boyadık. İsimlerimizi yazıp astık. Çok mutluyuz” dedi. Mustafa Müdüroğlu Okul Aile Birliği Başkanı Mithat Gürcan ise, “Burhaniye'mizde 38 çocuğumuzla belediyenin parkı için kuş yuvaları yaptık. Bu kuş yuvaları aynı zamanda parkımıza bir güzellik katacak. Kaymakam, Belediye Başkanı ve Okul Müdürümüzle astık. Çocuklarımızla beraber çok güzel bir etkinliğe imza attığımızı düşünüyoruz. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.