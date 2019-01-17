Burhaniyeli öğrenciler bağlama çalmaya başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Faruk Kızıklı İlkokulunda düzenlediği Bağlama Kursu ilgi görürken, sınıflardan bağlama sesleri yükselmeye başladı. Sercan Özdil'in öğretmenliğini yaptığı kursa katılan 25 öğrenci Mayıs ayı sonuna kadar çalışmalarını sürdürecek.

Faruk Kızıklı İlkokulunda derslerden sonra düzenlenen Bağlama Kursu yoğun ilgi gördü. Sınıfı dolduran öğrenciler, bir aylık çalışma sonunda 2-3 parça çalmaya başlarken, hedefin 30-35 parçayı çalar duruma gelmek olduğu bildirildi. Kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, Okul Müdürü Hızır Gündoğmuş ve kurs öğretmeni Sercan Özdil'den bilgi alırken, kursa katılan öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler kursa katılmaktan mutlu olduklarını bildirirken, kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler. Kurs öğretmeni Sercan Özdil de, “Kursumuz bir ay önce başladı. Şimdiden birkaç parça çalmaya başladık. Hedefimiz inşallah 30-40 parçayı çalmaktır. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.