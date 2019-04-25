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Burhaniyeli öğrenciler Balıkesir'e gidebilmek için yarıştı

Burhaniye ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencileri atletizmde Balıkesir’e gidebilmek için yarıştı.

Burhaniye ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencileri atletizmde Balıkesir'e gidebilmek için yarıştı. 8 Eylül Stadında düzenlenen yarışmalarda 60 metre, 80 metre ve 100 metrede 60 öğrenci birbirleriyle yarışırken, dereceye girecek öğrenciler, Balıkesir'de ilçeyi temsil edecek.


Sabah saatlerinde 8 Eylül Stadını dolduran öğrenciler, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü yetkilileri ile beden eğitimi öğretmenlerinin gözetiminde yarıştı. Yarışmanın koordinatörlüğünü Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu yaparken, öğrenciler dereceye girebilmek için yarıştı. Katılan öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür eden Güngör Erenoğlu, ilk 3 dereceyi paylaşan öğrencilerin Balıkesir'de Burhaniye'yi temsil edeceklerini söyledi. Yarışmalar sırasında düşen bir öğrenciye de sağlık ekipleri müdahale etti.

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