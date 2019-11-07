Burhaniyeli öğrenciler bir günde üç üniversite gezdi

Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Oğuz Özer, Rehberlik Öğretmeni Hale Küçükdalgıç ve Tarih Öğretmeni Nuray Özyürek'in refakatindeki 47 öğrenci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tanıtım Fuarı'na katıldıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nü ve Bilkent Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, Anıtkabir, 1. TBMM Binası, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve yılda iki ay ziyarete açılan İnönü Vakfı'na ait İsmet İnönü'nün evini ziyaret ederek, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker'den Atatürk'le ilgili anıları dinlediler. Ankara gezisinin çok iyi geçtiğini belirten Müdür Yardımcısı Oğuz Özer, gerçekleştirdikleri gezinin öğrencilerin kariyer planlamasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Bu tür faaliyetlere önem verdiklerini belirten Okul Müdürü Mehmet Bicik, Ankara gezisini planlayan ve gerçekleştiren Müdür Yardımcısı Oğuz Özer, Rehberlik Öğretmeni Hale Küçükdalgıç ve Tarih Öğretmeni Nuray Özyürek'e teşekkür etti.