Burhaniyeli öğrenciler doğaya dikkat çekmek için tiyatro gösterisi yaptı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ‘Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda tiyatro gösterisi ilgi gördü. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, danışman öğretmenleri Nuran Durmuş ve Sevilay Akdeniz rehberliğinde Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda çocuklara ve ailelerine yönelik “Sizin Eseriniz” adlı oyun ile doğaya dikkat çekerken, büyük takdir topladılar.

Öğrencilerin oyunu parkta oturan vatandaşların takdirini kazanırken, oyun sonrasında da “Yaşam su ile başlar” sloganı ile broşür dağıttılar. Yaşamak için doğayı önemsediklerini ve insanların yaşama hakkı adına görevleri olduğunu hatırlatan öğrenciler, doğayı korumaları gerektiğini vurguladılar. Etkinliğe rehberlik eden Coğrafya Öğretmeni Sevilay Akdeniz, doğayı korumayı önemsediklerini söyledi. Akdeniz, “Canımızı, ailemizi, yakınlarımızı, ülkemizi koruruz. Bu koruma duygusu, hiç düşünmeden doğuştan başlayan güdüsel bir davranıştır. Sonrasında da kısmen ailemiz, eğitim ve kültür çerçevesi içerisinde öğreniriz, geliştiririz. Böylesine koruma duygusuyla donanan insan, nedense içinde yaşadığı, yaşamak zorunda olduğu Doğa için aynı yaklaşımı göstermekte oldukça cimri davranır. Bunca yararına karşın doğayı korumak zorunda olduğu bir türlü aklına gelmez. Doğa! Sayısı az olan sihirli kelimelerden biridir. Kimse bir ağaç kadar bilge değil. Suyun kuvveti hepimizden daha çok. İnsanlıktansa hayvan alemi daha şefkatli. Hava, insandan daha belirli. Dağlar, daha görkemli” dedi. Doğayı koruma konusunda aileleri ve çocukları bilinçlendirmeyi amaçlayan tiyatro gösterisinin ilgiyle izlendiğini belirten Okul Müdürü Mehmet Bicik, projede görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.