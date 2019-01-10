-Burhaniyeli öğrenciler Mardinli arkadaşları için seferber oldu

Burhaniye ilçesinde, Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin desteği ile topladıkları kırtasiye ve giysileri Mardin'in Derik ilçesine bağlı Direkli köyündeki Hacı Ahmet Irmak İlkokulu'na gönderdi. Okulda toplanan 47 koli dolusu kırtasiye ve ayakkabıdan monta kadar çeşitli giysiler Mardin'e gönderilmek üzere kargoya verildi.

Burhaniyeli öğrenciler, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Direkli köyündeki öğrencilerin yardım isteğine duyarsız kalmadı. Okuldaki 232 öğrenci ile öğretmen ve veliler Mardinli öğrencilere yardım için seferber oldu. İlçedeki çok sayıdaki esnafta yardımsever öğrencilere destek oldu. Hazırlanan 47 koli İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin de katıldığı törenle kargoya verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora, Okul Müdürü Arif Ertekin, Okul Aile Birliği Başkanı Kazım Erdan, öğrenciler ve velilerini tebrik etti. Yardımlarının devam edeceğini anlatan Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu Müdürü Arif Ertekin, “Okul aile birliğimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hep birlikte el ele verip Mardinli öğrencilerimizi bir nebze olsun sevindirmek için bu işe giriştik. Ve 47 kolu giysi ve kırtasiye toplayıp bu gün itibarıyla Yurtiçi kargo ile oradaki öğrencilerimize gönderdik. Onları mutlu edebilirsek, bizde mutlu oluruz. Seviniriz. Ne mutlu bize, Böyle projelerimizi daha da devam ettirmek istiyoruz. İnşallah, ilerde daha da büyüklerini yapacağız” dedi. Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Alper Yıldırım da, “Bunu Okul Aile Birliği, velilerimiz ve öğrencilerimizle gerçekleştirdik. Hazırlanan 47 koli dolusu yardımı kargoya vermiş durumdayız. Mardin'in Derik ilçesindeki Direkli Köyündeki Hacı Ahmet Irmak İlkokulu'nda okuyan kardeşlerimizi, sevindirmek istedik. İyi günlerde can sağlığıyla kullanmalarını temenni ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Öğrenci velisi Hanife Soycan ise, “Mardin'in Derik ilçesine yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı mutluyuz. Gerek kırtasiye gerek kıyafet, giysi yardımlarında bulunduğumuz için tüm çocuklar adına çok mutluyuz. Bu yardımların diğer ilçeler arasında da yapılmasını temenni ederiz” dedi. Şennur Yıldırım da,” Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda Okul Aile Birliğimiz ve müdürümüzün öncülüğünde topladığımız malzemeleri Mardin'in Derik ilçesindeki Direkli köyündeki çocuklara gönderdik. Okul aile birliğimize ve bize yardımcı olan esnaf arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Böyle kampanyaların, yardımların devamını diliyorum” dedi.