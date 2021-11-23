Burhaniyeli öğrenciler resim atölyesini ziyaret etti

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesindeki atölyesinde resim ve ahşap oyma çalışması yapan Ergenç Çavuşoğlu'nun atölyesi resim meraklılarının uğrak yeri oldu. Ziyarete gelen öğrencilere de yardımcı olan Çavuşoğlu, işini severek yaptığını söyledi. Börezli İlkokulu 1.Sınıf öğrencileri de öğretmenleri Hatice İdacı öncülüğünde, Çavuşoğlu'nun konuğu oldu. Öğrencilerle birlikte resimler yapan Çavuşoğlu, “Emekli olduktan sonra Halk Eğitim Merkezindeki resim ve ahşap oyma kurslarına katıldım. Şimdi ise burada resim ve ahşap oyma çalışmaları yapıyorum. Çok sayıda sanatsever ziyarete geliyor. Öğrencilerde konuğum oluyor ara sıra. Bu gün de Börezlili öğrenciler geldi. Beraber resim yaptık. Kendilerine başarılar diliyorum. İşimi severek yapıyorum” dedi. Öğretmen Hatice İdacı da, çok faydalandıklarını anlatırken, Çavuşoğlu'na teşekkür etti.