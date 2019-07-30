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Burhaniyeli öğrenciler tatilde oyun öğreniyorlar

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencileri teknoloji bağımlığında korumak için başlatılan çalışmalar devam ederken, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü de öğrenciler için yaz kursları açtı.

Faruk Kızıklı İlkokulunda düzenlenen halk oyunları kursu da büyük ilgi gördü.


Faruk Kızıklı İlkokulu bahçesinde 1 Temmuz da başlayan halk oyunları kursuna katılan 40 öğrenci Ege yöresi oyunlarını öğreniyorlar. Haftanın 4 günü, Merfu Çavdar ve Hüseyin Kirli'nin öncülüğünde çalışan öğrenciler, ilçedeki törenlerde görev alacaklar. Kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, öğrencilerle sohbet etti ve kurs öğretmenleri Merfu Çavdar ve Hüseyin Kirli'den bilgi aldı. Müdür Dükancı, öğrencileri teknoloji bağımlılığında korumak için çalıştıklarını söyledi ve kurs sayısını artıracaklarını söyledi.

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