Burhaniyeli öğrenciler zeka oyunlarında bölge finallerine gidiyor

Burhaniye ilçesinde, Kaan Mantar, Can Mantar ve Beril Şahin, Türkiye Zeka Vakfının geçen hafta sonu düzenlediği "Türkiye Okullar Arası Zeka Şampiyonası" n'da Balıkesir ikincisi oldu. Sınıf Öğretmeni Serkan Şahin öncülüğünde finallere hazırlanan öğrenciler okullarının gururu oldu.

Cumhuriyet İlkokul adına yarışan Kaan Mantar, Can Mantar ve Beril Şahin, İstanbul'da yapılacak bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Başarılı öğrencileri kutlayan okul müdürü Hamdi Bakırlı, “Okulumuzda düzenlediğimiz zeka oyunları kursları ilgi gördü. Öğretmen arkadaşlarımızda kurslara katılarak zeka oyunları eğiticisi oldular. Çok sayıdaki öğrencimiz zeka oyunlarını öğrendi. Balıkesir ikincisi olan öğrencilerimiz İstanbul'da yapılacak bölge birinciliğine katılmaya hak kazandı. Öğrencilerimizi şampiyonaya hazırlayan öğretmenimizi ve okulumuzu temsil eden öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.