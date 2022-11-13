Burhaniyeli öğrencilerden sahil temizliği

Burhaniye'de özel okul öğrencileri hafta sonu sahilde temizlik yaptı. Sosyal Etkinlik ve Tasarım Kulübü öğretmeni Şehra Çetin ve Yeşil Dünya Kulübü öğretmeni Aslı Seren Güngör'ün öncülüğünde yapılan etkinlikle poşetler dolusu çöp toplandı.

Öğretmenlerinin eşliğinde Ören Mahallesine giden öğrenciler, sahili baştan başa temizledi. Onlarca poşet çöp toplayan öğrenciler, yerlere çöp atılmaması için vatandaşları uyarırken, etkinliklerinin devam edeceğini açıkladılar. Çevreci öğrencileri kutlayan okul müdürü Rami Çetinel, “Öğrencilerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde Ören'de sahil temizliği yaptı. Öğrenciler, gerçekleşen etkinlikte, yaşanılan çevrenin temiz kalması yolunda topluma önderlik yaptılar. Güzel ilçemiz Burhaniye'nin daha temiz daha pak bir görünüm sağlaması için ellerinden geleni yapan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çevre temizliği etkinlikleri devam edecek” dedi.