Burhaniyeli öğrencilere yurt dışı eğitimleri devam ediyor

Okuldan bir öğretmen Çekya/Prag' da “Yenilenebilir Enerjiler” üzerine bir hafta işbaşı gözlem yaparken, Kasım ayında da 4 öğrenci ile bir öğretmen Letonya'ya gidecek.

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezinde yurt dışı eğitim gezileri devam ediyor. Yurt dışı eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini anlatan Burhaniye mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan. “Şu anda, Çekya Prag da 8 öğrenci ve bir öğretmen, Avusturya Viyana da ise gene 8 öğrenci ve bir öğretmen “Otomotiv Gövde ve Boya” üzerine 3 haftalık staj faaliyetine devam etmektedir. Bu faaliyetlerin hareketlilik öncesi Burhaniye Kaymakamımız İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bora Zihni ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Hasan Bayram'ı ziyaret ettik. Kasım ayının başında da yine 4 öğrenci ve 1 öğretmenimiz 2 haftalık “Yenilenebilir Enerjiler” konusunda Letonya' ya gezi düzenleyeceklerdir. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 6 Erasmus + projesi ile 50 öğrenci ve 15 personel olarak yurtdışı deneyimi yaşayan okulumuz, projeler konusunda oldukça deneyimlidir. Projelerin öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki olumlu etkilerini memnuniyetle gördük. Yurtdışı projeleri, hem öğrenci hem de öğretmen üzerinde birçok olumlu değişimlere sebep olmaktadır. Dil, sosyal ve kültürel gelişimleri destekleyen projeler ayrıca öğrenci ve öğretmenlerin yeni beceriler kazanmasında etkili olmaktadır. Girişimcilik ruhu kazandıran, özgüven artıran etkiye sahiptir” dedi.