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Burhaniyeli öğrencilerin Koca Seyit gezisi coşkulu geçti

Burhaniye ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu’na devam eden öğrencilerin tarih gezisi coşkulu geçti.

Burhaniye ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu'na devam eden öğrencilerin tarih gezisi coşkulu geçti. İlçeden hareket eden öğrenciler, Marifet Okulu Müdürü Elmas Bayram ve öğretmenlerinin nezaretinde Koca Seyit'e giderken, müze ve anıt mezar ziyaretinde bulundu.


İlk olarak Havran Kent Müzesini ziyaret eden öğrenciler, oradan Çanakkkale savaşının seyrini değiştiren Koca Seyit'in köyüne geçerken, buradaki müze ve kahraman'ın mezarına ziyaret ettiler. Müzede, Burhaniyeli öğrencileri Koca Seyit'in torunu Muhammed Yıkar karşıladı. Yıkar, öğrencilere dedesinin hayatını anlatırken, duygulu anlar yaşandı. Gezinin çok yararlı olduğunu anlatan İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, “Öğrencilerimiz Koca Seyit'in mezarını ve müzesini ziyaret etti. Koca Seyit'in torunu Muhammed Yıkar, dedesini anlattı. Kendisine teşekkür ederiz. Kabristanda dua yapan öğrenciler Koca Seyit'in hayrına köy halkına lokum ikram etti. Çok yararlı bir gezi oldu. Gezilerimiz devam edecek” dedi.

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