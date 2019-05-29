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Burhaniyeli öğrencilerin muhtarlık ziyareti

Burhaniye Mustafa Keskin İlkokulu 3’ncü Sınıf öğrencileri Ören Mahalle muhtarlığını ziyaret etti.

Burhaniye Mustafa Keskin İlkokulu 3'ncü Sınıf öğrencileri Ören Mahalle muhtarlığını ziyaret etti. Muhtar İlker Kurt ve ihtiyar heyeti üyesi Ramazan Şevik tarafından karşılanan 25 öğrenci muhtarlığın çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.


öğretmenleri Şamil Cenk'in öncülüğündeki öğrencilere birer kalem ve silgi hediye eden Muhtar İlker Kurt, Ören mahallesi ve muhtarlık çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ören'in temiz tutulmasın isteyen öğrenciler, eskiyen parkların yenilenmesini ve bisiklet yollarının da yapılmasını istedi. Öğrencilerin isteklerini not alan Muhtar İlker Kurt, “Öğrenci kardeşlerimizin isteklerini not aldım. Bunları belediyemize ileteceğim. İsteklerinin takipçisi olacağım. Ziyaretlerinden çok memnun oldum. Öğrencilerimizi her zaman bekliyorum” dedi.

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