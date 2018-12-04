Burhaniyeli öğrencilerin örnek davranışı takdir topladı

Burhaniye ilçesinde, Üç yıldır değişik okullara 6 binden fazla kitap kazandıran ‘'Armağanınız Kitap Olsun” gönüllüleri Van'da yeni açılacak okul kütüphanesine 210 kitap gönderdi. Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan gönüllüler, Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla talep edilen kitap desteği yazısına duyarsız kalmayarak örnek bir davranış sergiledi.

Proje Danışmanlığını Burhaniye Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Mutlu Sami Kızılcık'ın yaptığı gönüllüler ‘'Armağanınız Kitap Olsun'' ve ‘'Kitap Dostu İş Yeri ‘' projeleri ile ilçedeki okullara 6 binden fazla kitap kazandırdı. Okumak için tüm engelleri ve bahaneleri ortadan kaldırmak adına yola çıkan gönüller, Van-Tuşba Şehit Soner İdil Ortaokuluna topladıkları 210 kitabı kargoyla gönderdi. Kitap okumaya ve okutmaya sevdalı öğrenciler, kitap okumanın gücüne inandıklarını söylerken, Okul Müdürü Fehmi Gür de, öğrencilere teşekkür etti Öğrencileri desteklediklerini anlatan Müdür Gür, “ Danışman Öğretmenimiz M. Sami Kızılcık'ın öncülüğünde bir araya gelen öğrencilerimiz örnek bir çalışmaya imza attı. Bu güne kadar değişik okullara 6 binden fazla kitap kazandırıldı. Şimdi de 210 kitabı Van'a gönderdiler. Hepsini kutluyorum” dedi. Yaptıkları işin cüzdan meselesi değil vicdan meselesi olduğunu ifade eden Öğretmen Sami Mutlu Kızılcık da, “Öğrencileri ve halkımızı kitapla buluşturma hareketi olarak nitelendirdiğimiz bu projeyle okuma alışkanlığını artırmak istiyoruz. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır fikrine hizmet etme sevdasıyla çalışıyoruz. Projemize destek olanlara teşekkür ediyorum. Öğrencilerime teşekkür ediyorum. Projemiz devam edecek” dedi.