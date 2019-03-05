Burhaniyeli özel sporcular Balıkesir'den 12 madalya ile döndü

Burhaniye ilçesinde, Deniz Erenoğlu'nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren özel sporcular, Balıkesir'deki yarışmada 12 madalyanın sahibi oldu. Şehit Mustafa Serin Ortaokulu öğrencisi Gülden Erol, Seyran Köse, Yiğit Köse, Emre Soygezer ve Yılmaz Soygezer, katıldıkları atletizm yarışmalarında toplam 12 madalyanın sahibi oldu.

Balıkesir'de yapılan Özel Sporcular Atletizm İl birinciliği yarışmalarında Şehit Mustafa Serin Ortaokulu öğrencisi sporcular başarılı oldu. Gülden Erol, 400 metre ve uzun atlamada birinci olurken, 100 metre ve gülle atmada da ikinci oldu. Seyran Köse de, 100 metre ve uzun atlamada il ikincisi oldu. Yiğit Köse ise, 100 metre de üçüncü, gülle atmada ise dördüncü oldu. Emre Soygezer de, gülle atmada üçüncü ve 100 metrede de dördüncü oldu. Yılmaz Soygezer ise, 300 metre birincisi oldu. Başarılı sporcuları kutlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu, “Öğrencilerimiz, 12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Samsun'da yapılacak Özel Sporcular Türkiye Atletizm Birinciliğine katılmaya hak kazanmışlardır. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.