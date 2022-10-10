Burhaniyeli sanatçılar konserlere hazırlanıyorlar

Şef Ali Osman Çakır'ın öncülüğünde haftanın Perşembe günleri bir araya gelen değişik meslek gruplarından amatörler, çalışma günlerini iple çektiklerini söyledi.

Burhaniye'de haftanın Perşembe günleri bir araya gelen 10 sanatçı konserlere hazırlanıyorlar. Şef Ali Osman Çakır'ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren vatandaşlar, çalışma günlerini iple çektiklerini söylediler. Yaklaşık bir yıldan beri çalıştıklarını anlatan Şef Ali Osman Çakır, “Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Arkadaşlarımız çalışma günlerini iple çekiyorlar. Hepsi emekli ve kaliteli müzik yapıyorlar. Çalışmalarımız devam edecek” dedi. Emekli Müsteşar olan Tuğrul Atatüre de, “ Emekli olduktan sonra 1990 yılında Türk Müziği çalışmalarına başladım. Müziği çok seviyorum. Körfez Gönül Dostları Musiki Korosu'nun şefliğini yapıyorum. Burada Ali Osman hocamızın öncülüğünde çalışıyoruz. Çalışmalarımız çok iyi geçiyor” dedi.