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Burhaniyeli Sevda'nın nikahını Tanzanya'da Büyükelçi Davutoğlu kıydı

Burhaniye ilçesinde, İtfaiye Müdürü İdris Altay’ın kızı Şöhret Sevda Altay, Tanzanya’da diplomat Cumhur Ertem ile evlendi.

Burhaniye ilçesinde, İtfaiye Müdürü İdris Altay'ın kızı Şöhret Sevda Altay, Tanzanya'da diplomat Cumhur Ertem ile evlendi. Genç çiftin nikahını Burhaniye damadı olan büyükelçi Ali Davutoğlu kıyarken, nikah sırasında Tanzanya motifli kıyafetler giyildi.


Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçiliği çalışanlarından Burhaniyeli Şöhret Sevda Altay, diplomat Cumhur Ertem ile nikahlandı. Nikahı, Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu kıydı. Nikaha, büyükelçilik çalışanları ile Tanzanya'daki Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. Şöhret Sevda Altay'ın nikah şahitliğini de manevi annesi Burhaniyeli Sefire Yeşim Meço Davutoğlu yaptı. Kızı ve damadına mutluluklar dileyen baba İdris Altay, törene katılanlara teşekkür ederken, düğünün yaz aylarında Burhaniye Ören'de yapılacağını söyledi.

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