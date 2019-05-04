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Burhaniyeli sporcular Balıkesir'de grup birincisi oldu

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Devlet Hastanesi Voleybol takımı, kamu kurumları arası voleybol turnuvasında grup birincisi oldu.

Son maçını 3-0 kazanan Burhaniye ekibi yaklaşan final için de moral depoladı.


Burhaniye Devlet Hastanesi yönetimi ve Poyraz Emlak'ın sponsor olduğu voleybol takımı başarıları ile adından söz ettirir oldu. Balıkesir Kurtdereli Spor Salonundaki son maçını 3-0 kazanan Burhaniye ekibi final maçları için moral depoladı. Mevlüt Serdaroğlu. Mehmet Coşgun, Çağın Dede, Ruhi Konuksever, Bahadır Kılıç., Ersin Bodur, Alperen Budak, Taha Yakar ve Atakan Özoğul'dan oluşan ekip final karşılaşmalarına hazırlanmaya başladı. İddialı olduklarını anlatan Ruhi Konuksever, “İyi bir ekibimiz var. Şu an grup lideriyiz. Şimdi final maçlarına hazırlanıyoruz. İddialıyız” dedi.

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