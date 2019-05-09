Burhaniyeli Tekniker 60 yıllık sandığı Osmanlı motifleri ile süsledi

Sandığı meraklısına satacağını anlatan Çavuşoğlu, kursun kendisine çok şey kattığını söyledi.

Havran'da Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı ahşap oyma kursuna katılan 63 yaşında 2 çocuk ve 8 torun sahibi Ergenç Çavuşoğlu'nun hazırladığı ürünler takdir topladı. Çavuşoğlu, çok ayıda sehpa, masa, ahşap duvar saati yaparken, 60 yıllık çeyiz sandığını da Osmanlı motifleri ile süsledi. Burhaniye Halk Eğitimi Müdürlüğü'nde su kabağı işleme kurslarına da devam eden Çavuşoğlu, “Üretmeyi çok seviyorum. 20 yıl önce emekli oldum. 4 yıl resim kurslarına katıldım. Şu anda Havran'da ahşap oyma kurslarına devam ediyorum. Çok güzel ürenler oraya çıktı. Geçtiğimiz hafta onları sergiledik. Bu arada bir arkadaşımın ninesinden kalma cevizden yapılmış 60 yıllık çeyiz sandığını aldım. Sandığı, Osmanlı motifleri ile süsledim. Sergide de çok ilgi gördü. Kursta çok sayada ürün çıkardık. Kursumuz Temmuz ayına kadar devam edecek. Burhaniye Halk Eğimi Merkezi'nde de su kabağı işleme kursuna katılıyorum. Bu işler beni dinlendiriyor” dedi.