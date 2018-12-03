Burhaniyeli Tekvandocular Antalya hazırlığında

Burhaniye ilçesinde, 3 yıldan bu yana Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Tekvando Kursu'na devam eden öğrenciler, Şubat ayında Antalya'da düzenlenecek olan Turkısh Open karşılaşmalarına hazırlanıyorlar. Atatürk Spor Salonunda Şeref Firidinoğlu'nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren 30 sporcu, başarıları ile göz doldurdu.

Haftanın 3 günü çalıştıklarını anlatan Şeref Firidinoğlu, yarışmada madalya beklediğini söyledi. Antalya'ya 5 sporcu ile gideceklerini anlatan Firidinoğlu, “Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün desteği ile 3 yıldır çalışıyoruz. Şu anda yaşları 4 ile 14 arasında 30 sporcumuz var. İlerde, bu gençlerin arasından Türkiye ve Avrupa Şampiyonlarının çıkacağına inanıyorum. Bunun için de iddialı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.