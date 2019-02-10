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Burhaniyeli tekvandocular Balıkesir birincisi oldu

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Tekvando Kurslarına katılan gençler Balıkesir’de 4 birincilik ve 1 ikincilik elde etti.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Tekvando Kurslarına katılan gençler Balıkesir'de 4 birincilik ve 1 ikincilik elde etti. Başarılı gençleri ve antrenörleri Rıza Güven'e teşekkür eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, gençlerin ilçenin gururu olduklarını söyledi.


Balıkesir'de yapılan Okullar arası Tekvando karşılaşmalarında Doğukan Güven, Ayyüce Güven, Murat Musa Kaya ve Muhammed Tunahan Güven il birincisi olurken, Gökay Kemal de il ikincisi oldu. Başarı, gençlerin okullarında sevinci neden olurken, başarılı sporcular ilçenin gururu haline geldi. Tekvandocuları kutlayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, Antrenör Rıza Güven'e de teşekkür etti. Sporun değişik dallarında kursların devam ettiğini anlatan Dükancı, “Çocuklarımızı çeşitli bağımlılıklardan korumak için spor kurslarına önem veriyoruz. Tekvandocularımızın başarıları ile gururlandık. İlçemizin gururu oldular. Hepsini kutluyorum” dedi.

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