Burhaniyeli Umut, Tübitak Proje Yarışması için Bursa'ya gitti

Burhaniye ilçesinde, Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Umut Aydın, Tübitak 13'ncü Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışmasına katılmak üzere Bursa'ya gitti. Bursa'ya hareket etmeden önce ‘Bir Antik Kentin Yeniden Doğuşu' adlı projesini Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde tanıtan Umut Aydın, Bursa'da iddialı olduğunu söyledi.

Projesinde, Adramytteion Antik Kentine yer veren Umut Aydın, projesini baştan sona anlatırken, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Projesinin ilk 7'ye girdiğini anlatan Aydın, “Projemle ilçemizde bulunan Adramytteion Antik Kentini tanıtmayı amaçladım. Çok iyi hazırlandım. İlçemin tanıtımına da katkıda bulunmak istiyorum. Bursa'da jüri karşısına çıkacağım. Başarılı olacağıma inanıyorum. Bana destek olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Umut'un iddialı olduğunu anlatan Resim Öğretmeni Banu Küpeli Ürüçoğlu da, iyi bir hazırlık dönemi yaşandığını söyledi. Umut Aydın ve Öğretmen Banu Küpeli Ürüçoğlu'na teşekkür eden Burhaniye Arkeoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç.Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, Aydın'a teşekkür belgesi verdi ve başarı diledi. .