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Burhaniyeli Voleybolcular Balıkesir birincisi oldu

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Devlet Hastanesi Voleybol takımı, kamu kurumları arası voleybol turnuvasında Balıkesir birincisi oldu.

Finalde, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekibini 3-0 mağlup eden Burhaniyeli gençler hiç yenilgisiz Balıkesir birincisi oldu.


Burhaniye Devlet Hastanesi yönetimi ve Poyraz Emlak'ın sponsor olduğu voleybol takımı başarıları ile ilçenin gururu oldu. Mevlüt Serdaroğlu. Mehmet Coşgun, Çağın Dede, Ruhi Konuksever, Bahadır Kılıç, Ersin Bodur, Alperen Budak, Taha Yakar ve Atakan Özoğul'dan oluşan ekip Şubat ayında başlayan karşılaşmaları hiç yenilgisiz tamamladı. Vali Ersin Yazıcı'nın başlattığı kamu kurumlar arası voleybol karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı. Balıkesir Kurtdereli Spor Salonundaki finalde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekibini 3-0 yenen Burhaniye ekibi, kupayı ilçeye getirdi. Çok mutlu olduklarını anlatan Ruhi Konuksever, "Çok iyi bir ekibimiz var. Hiç yenilgisiz Balıkesir birincisi olduk. Kupayı ilçemize getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün arkadaşlarıma ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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