Burhaniyeli yazar Altınbeyaz, kitaplarını imzaladı

Burhaniye ilçesinde, Yazar Fatih Altınbeyaz, Burhaniye Ören'de bulunan, Sırbookstore'da imza günü ve söyleşi gerçekleştirdi. Hayranları Altınbeyaz'ı yalnız bırakmazken, imza günündeki yoğun katılım göz doldurdu.

Altınbeyaz, onlarca kitabını imzalarken, katılımcılara teşekkür etti. Yazmaya devam edeceğini anlatan yazar Fatih Altınbeyaz, “İnsanın, hayatında özel anları vardır ya hani. Uykusuz geçirdiği, bir odada yapayalnız kaldığı ve kırık dökük metinler ortaya çıkarmak için çırpındığı zaman dilimlerinin sonucunu görmek, böyle özel ve güzel anlardan olsa gerek. Aynı zamanda ete kemiğe büründürdüğü kitaplarını okuyucularının önüne çıkarmak da ayrıca bir heyecan ve mutluluk vesilesi oluyor. Bugün ilk defa kendimi yazar gibi hissettim. Başta, mekân sahipleri Sırbookstore Kitabevi'ne ve imza günüme katılımlarıyla beni mutlu eden değerli arkadaşlarıma, Burhaniye'nin, Gömeç'in aydın insanlarına, herkese hepinize, ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi.