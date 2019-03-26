Burhaniyeli yönetmen Çelikbaş, Kazdağı için kısa film çekti

‘Saklı Cennet Kazdağı' adını verdiği filmini Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde tanıtan Çelikbaş, Körfez yöresinde film çekimlerine devam edeceğini açıkladı. Çağatay Çelikbaş'ın ‘Saklı Cennet Kazdağı' adıl filmini Burhaniye Arkeoloji Derneği üyeleri ile sanat severler izledi. Kısa film çekimi hakkında bilgiler veren Çelikbaş, “İlk filmimi Tuncay Kurtiz için çekmiştim. Şimdi ki filmimle de Kazdağı'nı tanıtmak istedim. Kazdağı'nın güzelliklerini herkese tanıtmak istiyorum. Farkındalık oluşturmak istiyorum. Film çekimlerine devam edeceğim” dedi. Çağatay Çelikbaş'a teşekkür belgesi veren Burhaniye Arkeoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, Kazdağı'nın özel bir yer olduğunu anlatırken, korunması için herkesin gayret göstermesini istedi.