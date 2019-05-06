Burhaniyeli Zehra, tekvandoda Balıkesir ikincisi oldu

Siyah kuşak sahibi Bilgin'in dereceye girmesi okulunda sevinç ile karşılandı

Nadir Tolun Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi 12 yaşındaki siyah kuşak sahibi Zehra Naz Bilgin, Okullar arası Tekvando yarışmalarında Balıkesir ikincisi oldu. 4 yıldan bu yana tekvando kurslarına gittiğini anlatan Bilgin, hedefinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu ve bunun için çok çalıştığını anlattı. Baba Kemal Bilgin de, kızının başarılı bir sporcu olduğunu ve başarısı ile gurur duyduğunu söyledi.