Burhaniyeliler bir yılda 2 buçuk ton zayıfladı

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, belediyenin diyetisyen hizmetiyle sağlıklı yaşama adım atan vatandaşlar, 2021 yılında beslenme konusunda aldıkları destekle 2 bin 500 kilo vererek, sağlıklı yaşama 'Merhaba' dedi. Sağlıklı yaşam felsefesi ve sosyal belediyecilik anlayışıyla sağlık hizmetlerine aralıksız devam eden Burhaniye Belediyesi, halk sağlığını korumak adına ücretsiz diyetisyen hizmetiyle Burhaniyelilerin yaşam standardını yükselmek için çalışıyor.

Son yılların en önemli hastalığı olan obezite ve buna bağlı oluşabilecek kronik hastalıklarla mücadele kapsamında belediye sağlık işleri müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan diyetisyen hekim, kilo vermek ve sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlar için, 7'den 77'ye her kesime destek oluyor. Diyetisyen, sadece kilo problemleri için değil, kişiye özel diyet programlarıyla da Burhaniyelilerin sağlıklı hayat sürmelerini sağlıyor. Burhaniye Belediyesi Tabiplik Binasında haftanın 5 günü mesai saatlerinde hizmet veren Diyetisyen Hekim Yusuf Kenan Özkahraman, tabipliğe gelen danışanlara diyet programı öncesi metabolizma yaş, yağ, kas ve kemik durumu ölçümlerini yaparak sağlıklı yaşam hakkında bilgiler veriyor. Ayrıca, aşırı kilo sorunu olan danışanlara, tahlillere göre diyet programı yapılarak düzenli takibi sağlanıyor. 2021 yılında Belediye diyetisyenine başvuran 2 bin 272 danışanın, yaptıkları sağlıklı beslenme programıyla toplamda 2 bin 500 kilo sağlıklı kilo verdiği kayıtlara geçti.