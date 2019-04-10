Burhaniyeliler kan bağışında önde gidiyor

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin iki hafta aralıklarla düzenlediği kan bağışı kampanyaları ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan bağış otobüsünü dolduran vatandaşlar, her defasında 70 ünitenin üzerinde kan verirken Kızılay görevlilerinin takdirini kazandı.

Burhaniye'de, kan bağışı otobüsünün yolunu gözleyen çok sayıdaki vatandaş bağışta bulunmak için kuyruk oluşturuyor. Burhaniye'nin en çok kan bağışı yapan ilçeler sıralamasında önlerde geldiğini anlatan Kızılay Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Ahsen Elif Güneş, “Kan bağışı almak için bütün ilçelerimizi geziyoruz. Burhaniye, en çok kan bağışı yapan ilçelerin başında geliyor. Her gelişimizde ortalama 70 ünite kan alıyoruz. Bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. İlçe gezilerimiz devam edecek” dedi. Kan bağışı için geldiğini anlatan Otel Müdürü Nevzat Bayrak "Kan bağışını alışkanlık haline getirdim Bu güne kadar 20'ya yakın bağışta bulundum. Şu anda bronz madalya sahibiyim. Ancak, bundan sonra önce gümüş daha sonra da altın madalya almak istiyorum. Kan vermek beni rahatlatıyor. Herkesin kan vermesini istiyorum. Kan vermeye devam edeceğim” dedi.