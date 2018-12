Burhaniyeliler kan bağışında örnek oldu

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyaları yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan otobüsün önünde kuyruk oşuşturan Burhaniyeli bağışçılar 70 ünite kan vererek diğer ilçelere de örnek oldu

Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin 15 günde bir düzenlediği kampanyalar yoğun ilgi gördü. Her kampanyada 60-70 ünite kan bağışı olduğunu anlatan Kızılay Kan Merkezi Hekimi Dr.Ahşen Elif Güneş, Burhaniyelilere teşekkür etti. Bir program dahilinde ilçeleri gezdiklerini anlatan Güneş, “ Kan bağışını artırmak için sürekli ilçelerimizi geziyoruz. Kampanyalarımız her ilçede ilgi görmektedir. Ancak, Burhaniyelilerin ilgisi çok fazla. Burhaniye'ye her gelişimizde 60-70 ünite kan alıyoruz. Bu gün de 70 ünite bağış oldu. Bunun için bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Bağışta bulunan 52 yaşındaki Ramazan Girgin de, “ Ben kan bağışını alışkanlık haline getirdim. Yaklaşık 5 ayda bir kan veriyorum. Bir insanın hayatının kurtulmasına vesile olursak ne mutlu. Ayrıca, kan vermek beni gençleştiriyor” dedi. .