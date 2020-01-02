İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniyeliler kartopu oynamak için Kazdağı'na gitti

Burhaniye ilçesinde yaşanan ılık havanın ardından kış kendini hissettirirken, vatandaşlar kartopu oynamak için Kazdığı’na gitti.

Burhaniye ilçesinde yaşanan ılık havanın ardından kış kendini hissettirirken, vatandaşlar kartopu oynamak için Kazdığı'na gitti.


Burhaniye'de aralık ayı içinde yaşanan ılık havalardan sonra, 3-4 gündür kış kendini hissettirdi. Özellikle çocuklar, kartopu oynamak için yüksek yerlere taşındı. Pek çok Burhaniyeli de kar manzarası için Kazdağı'nı tercih etti. Berber Hasan Özavcı da, eşi ve çocukları ile birlikte Kazdağı Hanlar mevkiine gitti. Özavcı ailesi hep birlikte kartopu oynarken, gençler de kardan adam yaptı. Son günlerde yörede kışın iyice hissedildiğini anlatan Hasan Özavcı, “Yöredeki yüksek kesimlere kar düştü. Kartopu oynamak isteyenlerde daha çok Kazdağı'na gidiyor. Hep birlikte kartopu oynadık. Gençler de kardan adam yaptı. Güzel bir gün geçirdik. Herkese tavsiye ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.